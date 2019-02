Joost van Keulen: Adieu! (Commentaar)

Van Keulen is vertrokken nadat er na de laatste verkiezingen een college werd gevormd bestaande uit GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie, dus zonder VVD.



De gemeenteraad ging gisteravond, met – op één stem na – algemene stemmen akkoord met de installatie van dit nieuwe college. Deze bestaat uit drie wethouders van GroenLinks, twee van de PvdA, één van ChristenUnie en één van D66.



Van Keulen liet weten te hebben genoten van zijn wethouderschap.



Overigens hebben Groningse ondernemers met enige pijn in het hart afscheid genomen van Joost van Keulen, die de ondernemersverenigingen zeer serieus heeft genomen en als gelijkwaardige gesprekspartners behandelde. Zij hebben er overigens alle vertrouwen in dat het nieuwe college, en de nieuwe wethouder EZ Paul de Rook, op dezelfde wijze, zullen opereren.



Onbekend is ondertussen wat oud-wethouder Joost van Keulen zal gaan doen. In elk geval kan hij zich momenteel volledig richten op pogingen om de Formule 1 naar Assen te halen.



Niet uit te sluiten valt dat Van Keulen ooit wel weer terug zal keren in de (landelijke) politiek, want hij brengt veel ervaring, pit, lef en bestuurlijke kwaliteiten in. Maar ook in het bedrijfsleven zijn dergelijke kwaliteiten schaars, dus over de toekomst en nieuwe kansen voor Joost van Keulen hoeven we ons geen zorgen te maken.



In elk geval past Van Keulen in de steeds langer worden rij van talentvolle (oud-)politici die hun loopbaan zijn begonnen in de stad-Groningse politiek. Eigenlijk is het onvoorstelbaar hoeveel later landelijk bekend geworden personen ooit begonnen in Groningen, zoals Johan Remkes, Jan Kamminga, Jacques Wallage, Arno Rutte of Max van den Berg.



En wanneer wij naar de nieuwe wethouders en gemeenteraadsleden kijken zou het ons niets verbazen wanneer daar wederom nieuw talent zal doorbreken. Dat er deze week bijvoorbeeld een 21-jarige jongeman tot fractievoorzitter bij de PvdA is benoemd, is daarvan slechts één voorbeeld. Ook bij de andere partijen, in de Raad en in het college, ontwaren we fris talent, dat zich inzet voor Groningen, en daar mogen we al die bestuurders en politici trouwens best een beetje dankbaar voor zijn.



Groningen als kraamkamer voor landelijk talent: konden we dat van de voetballerij, en bij FC Groningen in het bijzonder, momenteel ook maar zeggen. Maar ook dat zal zeker weer gaan gebeuren, zoals dat steeds zo is geweest.