Jonge zeearend slaat zijn vleugels uit in het Hunzedal

Deze week is een jonge zeearend uitgevlogen in het Hunzedal, langs de oevers van het Zuidlaardermeer. Het is het tweede jaar op rij dat de zeearend met succes broedt in dit relatief jonge natuurgebied van Het Groninger Landschap.

Het Groninger Landschap is verheugd dat de zeearend broedt in het natuurgebied. Natuurbeheerder Michel Krol: "De zeearend is de kroon op ons werk. Zeearenden vereisen een moerasgebied van minimaal 20 vierkante kilometer. Zo groot is ons Hunzedal inmiddels."



Meer dan tien jaar heeft Het Groninger Landschap in samenwerking met anderen hard gewerkt om de Zuidlaardermeerpolders in te richten als moerasgebied. Eerst in 2006 de Kropswolderbuitenpolder, later in 2014 delen van de Onner- en Oostpolder. Daarnaast zijn nieuwe terreinen als Wolfsbarge aangekocht en ingericht.



Inmiddels heeft het Hunzedal zich ontwikkeld tot een bijzonder natuurgebied waar soorten als de otter, de bever, de roerdomp en de zeearend zich thuis voelen.

De zeerarend in Groningen De zeearenden zijn populair. Eeuwenlang was de imposante roofvogel, die vanwege zijn spanwijdte van zo'n twee meter ook wel 'de vliegende deur' wordt genoemd, uitgestorven in Nederland. Maar sinds een aantal jaar is de grootste roofvogel van Europa weer terug in ons land.



Tegenwoordig komen vogelliefhebbers uit het hele land naar het Hunzedal om de vogels te bekijken. Voor degenen die de 'vliegende deuren' ook weleens in het echt willen zien, heeft Menno Krol wel wat tips: "Zoek een mooie plek in een van onze vogelkijkhutten, in de Kropswolderbuitenpolder, Leinwijk of de Westerbroekstermadepolder, en gun jezelf de tijd, dan zie je ze vanzelf."