Jonge Hoogezandster aangehouden voor grootschalige Whatsapp-fraude

De man nam contact op met mensen die spullen te koop hadden staan op Marktplaats. Nadat hij met hen een prijs overeen was gekomen, stuurde hij via Whatsapp een link om, zogenaamd ter verificatie van de bankgegevens, 1 eurocent naar hem over te maken. Wie op de link klikte, kwam uit op een vervalste site van een betalingsplatform. Via die site kon de oplichter het beheer over de bankrekening van de slachtoffers overnemen en grote sommen geld wegsluizen.

Volgens de politie maakte de man de afgelopen tijd op deze manier ruim 35.000 euro buit.

De Hoogezandster is in de cel gezet voor verhoor. Ook is een computer die werd aangetroffen in zijn woning in beslag genomen voor onderzoek. De politie verwacht in de nabije toekomst nog meer personen aan te houden op verdenking van betrokkenheid bij de Whatsapp-fraude.



'Klik niet op links van onbekenden!'

De politie adviseert iedere Whatsapp-gebruiker om nooit op een link te klikken die wordt toegestuurd door een onbekende. Bij online transacties kun je het beste via veilige kanalen zaken doen of contant bij ophalen of aflevering, zo luidt de boodschap.



Foto: Flickr/Wenzel Nikoulitza