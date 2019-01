Jaarwisseling Groningen onrustiger verlopen

De jaarwisseling in Groningen is onrustiger verlopen dan vorig jaar. Er kwamen, net als elders in het Noorden, meer telefoontjes met klachten over vuurwerkoverlast en brandjes op straat. In de gehele provincie Groningen werden tien aanhoudingen verricht. In de stad raakte één persoon ernstig gewond bij een ruzie. In Friesland kwam bij het vuurwerk een 41-jarige man om het leven.

Bij de ruzie in Groningen ging het om een 31-jarige man uit Hoogeveen. Op de Grote Markt kreeg hij onenigheid met een andere 31-jarige man uit Groningen waarbij over en weer klappen vielen. Toen het slachtoffer op de grond viel zou hij in zijn gezicht zijn geschopt door de verdachte. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte worden aangehouden. Het slachtoffer is met hoofdletsel naar het UMCG gebracht.

In Hoogkerk werd een politieauto bekogeld met zwaar vuurwerk. De auto liep daarbij schade op. Agenten zaten op dat moment niet de auto; zij waren op straat terwijl de dienstauto geparkeerd stond in de Verbindingsstraat. Er zijn hiervoor nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek hiernaar loopt.

Gewapende overval

In de Oosterstraat in Groningen zagen agenten een man schieten met een pistool. Een van de agenten trokt zijn dienstpistool en de man, een 21-jarige inwoner van Duitsland, werd aangehouden. Het pistool, dat is in beslag genomen, bleek een alarmpistool te zijn.

Vuurwerkdode in Friesland

In onze buurprovincies was het volgens een persbericht van de politie ook onrustiger dan vorig jaar. Op de Achterwei in het Friese Morra kwam een 41-jarige man uit deze plaats om het leven. Hij raakte ernstig gewond bij het afsteken van vuurwerk en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie doet een nader onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

In Rotsterhaule raakte een 14-jarige jongen uit de gemeente Heerenveen gewond toen er vuurwerk in de kraag van zijn jas ontplofte. Hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

ME ingezet in Drenthe

In het Drentse Geesbrug ontstond rond 01.00 uur een situatie op de Berkenlaan waarbij de ME moest worden ingezet. Er was een groot vuur op straat met een grote groep jongeren 50 er om heen. De politie was in afwachting van de brandweer. De sfeer werd grimmiger; er werden vernielingen gepleegd en de weg werd geblokkeerd met betonnen bloembakken. Om de brandweer veilig te kunnen laten werken moest de straat vrij worden gemaakt. Daarvoor bleek de inzet van de ME noodzakelijk. De Mobiele Eenheid voerde in totaal drie keer een charge uit, waarna de brandweer veilig kon werken en de brand kon blussen.

Dertig aanhoudingen in hele Noorden

In de drie noordelijke provincies werden tijdens de jaarwisseling in totaal 30 verdachten aangehouden. Veelal voor vergrijpen zoals mishandeling, vernieling, belediging en het bezit van illegaal vuurwerk. In Fryslân zijn er 15 verdachten aangehouden, in Groningen 10 en in Drenthe 5.

(Foto: archief GIC. Vuurwerk bij Gasunie).