Intrillen damwandplanken deze week ook ’s avonds

Deze week moeten alle damwandplanken aan de noordkant zijn ingetrild. De planning was om alleen overdag te werken, maar dat blijkt niet genoeg. Daarom wordt er deze hele week ook ’s avonds gewerkt. Per dag wordt per locatie bekend gemaakt tot hoe laat er die dag gewerkt wordt.



Volgende week, in de week van 19 tot 23 augustus, wordt er gewerkt aan het herstellen van het deel van de ringweg dat nu gestremd is. Dat deel, vanaf Julianaplein tot Europaweg, moet op maandag 26 augustus weer open. Dat is een harde deadline.



Maatregelen



Om de overlast voor omwonenden te beperken, zijn er verschillende maatregelen genomen. Op plekken waar dat kan, worden gaten voorgeboord. Ook wordt onder hoge druk water toegevoegd, zodat de plank iets makkelijker de grond in gaat. Waar dat kan, wordt de frequentie van het trilblok aangepast. Er wordt dan met een iets hogere frequentie geboord, wat minder trillingen veroorzaakt. Om geluidsoverlast tegen te gaan, zijn geluidswerende rubberen matten geplaatst aan de zuidkant, zodat het geluid van de werkzaamheden niet wordt weerkaatst door het gebouw van DUO/Belastingdienst.