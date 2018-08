Internationale studenten hoeven niet meer te betalen voor tentenkamp

De 46 studenten die al betaald hebben voor hun overnachting krijgen bovendien hun geld terug.



Aanvankelijk moesten de studenten 12,50 euro per nacht betalen, maar dat kwam zowel de Rijksuniversiteit als de Hanzehogeschool op veel kritiek te staan, onder andere van de lijst Calimero.



Internationale studenten die nog geen kamer in Groningen hebben gevonden, konden er voor kiezen om in het tentenkamp of in een hotelboot te overnachten. Voor een nacht op de hotelboot betaal je 42,50 euro. Eerst konden studenten daar per maand boeken, vanaf nu kan het ook voor een week. Er worden nog naar mogelijkheden gezocht om een overnachting op de boot goedkoper te maken.