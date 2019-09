Inspectie dreigt Lentis Groningen met dwangsom

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de Groningse kliniek van ggz-aanbieder Lentis vrijdag een last onder dwangsom opgelegd. De kliniek voldoet nog niet aan de eisen voor kwaliteit en veiligheid in de zorg. In juni van dit jaar werd een aanwijzing gegeven, maar hier heeft de zorginstelling gedeeltelijk niet aan voldaan.

De kliniek krijgt nu vier weken de tijd om voldoende geschoold personeel aan te stellen en informatie in de patiëntdossiers op eenduidige wijze vast te leggen. Als dat na vier weken niet in orde is, dan krijgt de kliniek een dwangsom opgelegd van 5.000 euro, oplopend tot maximaal 20.000 euro.



De inspectie ging op onderzoek uit nadat het signalen kreeg over mogelijke risico's voor de zorgkwaliteit. De inspectie concludeerde vervolgens dat de zorg bij de kliniek niet voldoet aan de getoetste wet- en regelgeving, normen, richtlijnen en standaarden.