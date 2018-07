Inbraak in woning burgemeester Peter den Oudsten in Groningen

In het huis van burgemeester Peter den Oudsten van Groningen is gisteren ingebroken.

Waarschijnlijk vond de inbraak gisteren plaats op klaarlichte dag, want de burgemeester werd tijdens een gemeenteraadsvergadering door de politie van de inbraak in kennis gesteld. Een en ander meldt vandaag de website van RTV Noord.

In verband met de inbraak moest de burgemeester de raadsvergadering verlaten. De vice-voorzitter van de gemeenteraad van Groningen nam de voorzittershamer van hem over.

Op het moment van de inbraak was er niemand in de woning aanwezig. Wat er is buitgemaakt is niet bekend; de politie heeft de zaak in onderzoek.