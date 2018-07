IJsselmeerwater naar Groningen: toevoer gekort?

Het begint spannend te worden wat betreft de aanvoer van zoet water naar Groningen. Morgen, donderdag, wordt namelijk bekend of de ‘kraan’ bij het IJsselmeer wordt aangedraaid en of er aanzienlijk minder zoet water naar het Noorden komt.

Het IJsselmeer bevat water afkomstig uit de IJssel en de Rijn. Maar door de droogte brengen deze rivieren steeds minder zoet water naar het IJsselmeer. Op enig moment zou dat er toe kunnen leiden dat er geen water meer vanuit het IJsselmeer naar Groningen en de rest van het Noorden kan.

Waterschap Hunze en Aa’s meldt: ‘Donderdag horen we hoe het gaat met de toevoer van het IJsselmeer water en of we eventueel worden gekort in de aanvoer. Tot die tijd blijven we maximaal water aanvoeren’.

Of de hoeveelheid water die vanuit het IJsselmeer naar Groningen wordt vervoerd om de droogte te bestrijden, wordt verminderd, daarover neemt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) een besluit.

Omroep RTV Noord meldt dat volgens ingewijden de kans reëel is dat de kraan een stuk dichter wordt gedraaid. ‘En dat heeft onder meer gevolgen voor de boeren in onze provincie’.

Mocht het watertransport naar Groningen inderdaad worden verminderd dan moeten de twee waterschappen in Groningen - Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest - het schaarse water verdelen.

Daarvoor is een prioriteitenlijst gemaakt met sectoren die in aanmerking komen voor het schaarse water. Het zou de eerste keer zijn dat die lijst wordt gebruikt.

Prioriteiten zijn onder meer de drinkwatervoorziening, maar ook de bescherming van dijken, veengebieden en kwetsbare natuur.