Idee voor Groningen? Groene bushokjes en groene daken Utrecht halen wereldpers

In Eindhoven en Amsterdam zijn al de eerste groene flats gerealiseerd. Maar in Utrecht hebben ze nu ook een duurzaam project dat de aandacht trekt, en dat misschien interessant zou kunnen zijn voor Groningen: bushokjes met groene daken. Utrecht heeft er in elk geval de aandacht mee getrokken van de wereldpers, zo meldt website De Architect.

De daktuinen op de nieuwe Utrechtse bushokjes bestaan uit een paar centimeter aarde met daarop groene vetplantjes en wat sprieten. De hokjes vangen fijnstof af, bieden bijen en vlinders een pleisterplaats en houden regenwater vast. Het eerste exemplaar verscheen in april, inmiddels staan er ruim driehonderd, aldus De Architect.

‘Iedereen wil ze hebben. Van Melbourne tot Mexico-Stad hangen ze aan de lijn in het Utrechtse gemeentehuis. De BBC, The Guardian, USA Today, de Duitse omroepen ARD en WDR en media uit onder meer Canada, India, Oekraïne, Italië en Zwitserland hebben er aandacht aan besteed. Ook andere Nederlandse steden willen ze hebben’, aldus het artikel op De Architect.

Opmerkelijk is dat Utrecht niet alleen groene daken van bushokjes wil stimuleren, maar ook groen op daken van gewone huizen.

De subsidie is voor het aanleggen van een groen dak op bestaande gebouwen, woningen, woonboten en bijgebouwen. Men kan voor één of voor meerdere gebouwen samen een aanvraag doen. De totale oppervlakte van het groene dak moet in ieder geval meer dan 20 m2 zijn, en het dak mag niet steiler zijn dan 15 graden. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type dak. Meer informatie: klik hier.

(Foto boven: Voor de wereld van morgen).