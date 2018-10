Horecaman Patrick Beijk heeft grootse plannen met strokartonfabriek in Scheemda

Volgens de krant gaat Beijk de komende tijd werken aan een masterplan voor het gebouw met een vloeroppervlakte van 5.000 vierkante meter en dan nog het omliggende terrein. Uiteindelijk moet De Toekomst een belevingspark gaan worden. Beijk denkt aan een invulling met een versmarkt, ambacht, horeca, waterrecreatie, een hotel en mogelijk een camping. Ook wil hij grote festivals gaan organiseren. Het terrein is namelijk groter dan de drafbaan. De horecaondernemer roemt verder de locatie van het gebouw, dat meteen aan de A7 ligt.



De plannen zouden binnen het bestemmingsplan vallen. Beijk wil verder samenwerken met regionale partners en heeft al gesprekken lopen. Ook gaf hij al een rondleiding aan het college van B&W van de gemeente Oldambt.



Beijk werd vorige maand voor de derde keer verkozen tot meest markante horecaondernemer van de provincie Groningen. In de stad is hij eigenaar van onder andere Mr. Mofongo, Chaplin’s Pub en The Dogs Bollock’s. Nu is hij vooral druk met de invulling van Merckt, dat op de hoek van de Grote Markt en de Poelestraat wordt gebouwd.



Foto:Door: Hardscarf (wiki) | Licentie: CC-BY-SA-3.0