Hoogleraar Herman Pleij doet dit jaar de 28 Augustus Rede

Herman Pleij (76) is emeritus-hoogleraar Nederlandse Letterkunde. Hij was tot 2008 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Pleij publiceert veel over onze nationale identiteit en cultuurhistorische onderwerpen. Hij is prominent aanwezig in het maatschappelijk debat over de waardering en herbeleving van ons verleden, van de slavernij tot Sinterklaas.



De 28 Augustus Rede vindt plaats op woensdag 28 augustus 2019 van 11.30 uur tot 12.30 uur in de Aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit, Broerstraat 5 te Groningen. Gastheer bij de 28 Augustus Rede is burgemeester Peter den Oudsten. De toegang tot de 28 Augustus Rede is vrij: belangstellenden zijn van harte welkom. In de Aula van het Academiegebouw is plek voor driehonderd personen. Om zeker te zijn van een plaats kunnen belangstellenden hun komst aankondigen per mail aan secretariaatcs@groningen.nl.



Over de 28 Augustus Lezing​​​​​​​

Als onderdeel van de festiviteiten ter gelegenheid van Groningens Ontzet is de 28 Augustus Rede sinds 2011 de opvolger van het 28 Augustus Debat. Vorig jaar maakte historicus Rob de Wijk zijn opwachting in de Aula van de Rijksuniversiteit. Hij sprak toen over zijn in 2017 verschenen boek ‘De nieuwe revolutionaire golf’, dat als ondertitel heeft ‘Waarom burgers zich van hun leiders afkeren’.



Van Freek de Jonge tot Geert-Jan Knoops

In 2017 sprak cabaretier Freek de Jonge over aardgaswinning en ereschuld. In 2016 was René Paas, Commissaris van de Koning in de provincie Groningen gastspreker. Hij koppelde het ontzet van Groningen aan de gevolgen van de aardgaswinning. In 2015 sprak Marietje Schaake, Europarlementariër van D66, over het belang van open internet en digitale vrijheid. Eerdere sprekers waren prof.mr. Geert-Jan Knoops (2011) over de historische ontwikkeling van het begrip vrijheid. In 2012 sprak mr. Job Cohen over de ontwikkeling van ons vrijheidsbegrip, tien jaar na de moord op Pim Fortuyn. In 2013 gaf Kysia Hekster een lezing over vrijheid in het hedendaagse Rusland. In 2014 sprak Mathijs Bouman, columnist van het Financieel Dagblad, over de vrijemarkteconomie en het neoliberalisme.