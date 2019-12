Hoofdrol voor Martinitoren in NPO-serie Verborgen Verleden van Nederland

“Ik kreeg een belletje: of we als gemeente mee wilden werken aan een nieuw programma waarin de Martinitoren centraal staat. Ja, wat mij betreft wel. Maar ik wilde nog wel even afstemmen met deze en gene. Dus ik zei: stuur maar een mail. Kort daarop kwamen de redactieleden kijken. We zijn overal geweest, helemaal tot boven in de ui van de toren. Ze waren erg enthousiast! Later zijn ze nog twee keer geweest en hebben ze gerichter gekeken”, vertelt technisch specialist Jan Pestoor van Stadsbeheer. Hij begeleidde de filmploeg voor en tijdens de opnames.



Torenwachter



Jan beheert als technisch specialist infrastructurele werken als kademuren, bruggen en kunstwerken in de stad. Maar hij beheert ook de torens van de Martini- en de der Aakerk, de Sionskerk, en sinds begin dit jaar ook die van Ten Boer, Haren en Noordlaren. “De redactie beschouwde mij een beetje als ‘torenwachter’. De oude torenwachter zat vroeger de hele dag in de toren en gaf aan als er iets bijzonders gebeurde. Niet echt een leuke baan. Nu hangt alles vol met camera’s en is een torenwachter niet meer nodig. Ik zie mezelf meer als torenbeheerder.”



Beiaardier



De ploeg van ‘Verborgen verleden’ heeft 2 dagen gedraaid. “Ze hebben van alles gefilmd, kwamen ook op plaatsen waar het publiek niet mocht komen. Ze zoomen bijvoorbeeld in op de kogelgaten die de tweede wereldoorlog in het carillon heeft achtergelaten, en de sporen van brand en blikseminslag. En natuurlijk komt beiaardier Auke de Boer aan het woord. Een bevlogen man. Zodra die begint te vertellen krijgt hij die tinteling in de ogen.”



Hoogtevrees



Het was wel dringen in de toren: de opnameploeg bestond uit 6 personen, en dan waren er ook nog de gasten die geïnterviewd werden. Eén van de redactieleden had hoogtevrees. Jan: “Dan hadden ze beneden iets laten liggen en zei ik: ik haal het wel even op. Want ik ben het gewend al die treden te lopen. En dit keer was het nog niet eens zo erg. Bij The Passion en Charlie Hebdo moest er van alles in de toren komen en liep ik vele malen vaker heen en weer.”



Tweede trans



Sommige opnames werden wel 6 keer over gedaan, maar Jan kon er niet de hele tijd bijzijn. “Tijdens de opnames kwamen er regelmatig bezoekers binnen, want de toren was niet gesloten voor publiek. Dus moest ik ze omleiden, bijvoorbeeld over de tweede trans, waar bezoekers normaal niet komen. Dat deed ik dan bij iedereen, geen voorkeursbehandeling. Dat vonden ze wel leuk!”



Geschiedenis



Is Jan zelf ook geïnterviewd? “Nee. Ik ken natuurlijk wel de globale geschiedenis van de toren, wanneer het gebouwd is en dat soort dingen, maar voor de speciale zaken verwijs ik altijd naar de mensen van Erfgoed. Die weten er veel meer van.”

Hier kun je de aflevering over de Martinitoren terugkijken.