Hoofdprogramma Noorderzon compleet: kaartverkoop begint zaterdag

Hoofdprogramma Noorderzon

Maar liefst 27 (inter)nationale voorstellingen gaan aanstaande zaterdag in de verkoop. Niet alleen voor theater-, dans- en circusvoorstellingen, maar ook voor bijzondere wandelingen en virtual reality-films en -exposities. Daarnaast start de kaartverkoop voor vier intieme concerten in de Spiegeltent, twee sfeervolle concerten in de Lutherse Kerk en drie lezingen die Noorderzon in samenwerking met Studium Generale organiseert. Meer informatie is te vinden op noorderzon.nl/programma, waar de komende weken het volledige programma bekend wordt gemaakt.



Opening Noorderzon door Sarah Vanhee

De officiële opening van de 28e editie van Noorderzon wordt verzorgd door de Belgische theatermaker Sarah Vanhee, een van de meest briljante theatermakers van haar generatie in Vlaanderen. Voor de vierde keer op rij zien we haar terug op Noorderzon: uitgesproken en onbevreesd, eigenzinnig en verrassend. Dit jaar verzorgt ze niet alleen de openingsspeech maar brengt ze ook haar nieuwste theaterproject Unforetold op de planken. Bovenop de puinhopen uit haar eigen leven laat Vanhee kinderen tussen 8 en 11 jaar oud de duisternis bevragen. Onbevangen en onaangetast door het vaak vastgeroeste denken en doen van volwassenen, creëren zij een geheel nieuwe logica, die prachtig blootlegt hoe donker het licht en vooral hoe licht het donker kan zijn.



Online kaartverkoop

De online kaartverkoop voor Noorderzon verloopt stapsgewijs. Aanstaande zaterdag 23 juni om 12:00 gaan de kaarten voor het hoofdprogramma van Noorderzon in de verkoop via www.noorderzon.nl. Een maand later, op maandag 23 juli, volgt de rest van het programma.



Over Noorderzon

Noorderzon is de zeldzame en ietwat curieuze combinatie van een internationaal podiumkunstenfestival op het scherpst van de snede en een groot zomerfeest voor zo’n 150.000 bezoekers. Het kloppende hart van het festival is het idyllische Noorderplantsoen, waar gedurende elf dagen een groot, vrij toegankelijk festivaldorp verrijst waar theater, dans, muziek, literatuur en beeldende kunst hand in hand gaan met eten, drinken en ontmoetingen. Voorstellingen vinden plaats in tenten en op buitenpodia in het Noorderplantsoen en op vele locaties en partnerpodia in de binnenstad van Groningen (Noorderzon DownTown). Van donderdag 23 augustus tot en met zondag 2 september 2018 vindt de 28e editie van het festival plaats. www.noorderzon.nl