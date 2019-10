Holland Casino zou interesse hebben in pand van Daka Sport op Sontplein

Het Dagblad baseert zich daarbij op meerdere bronnen. Het casino is al maandenlang in gesprek met de gemeente over een definitieve vestiging. Na de casinobrand in 2017, waarbij het pand aan het Kattendiep volledig werd verwoest, zit Holland Casino zonder vaste vestiging. Gokkers kunnen nu terecht bij een popup-casino, ook aan het Sontplein.



De gemeente zou het liefst hebben dat Holland Casino weer terugkeert naar de binnenstad. Voor Holland Casino is een goede bereikbaarheid echter ook heel belangrijk. Aanvankelijk wilde Holland Casino nog voor de zomer een knoop doorhakken over de definitieve locatie, maar dat is dus nog niet gebeurd.



Meerdere locaties nog op het oog

“Wij hebben meerdere locaties op het oog”, zegt een woordvoerder van Holland Casino. “Welke dat zijn kunnen wij op dit moment niet melden. Zodra er meer bekend is, dan laten wij dat weten.”



In het pand van Daka Sport zat eerder autodealer Van der Molen. De huidige huurder heeft nog een contract voor vijf jaar bij vastgoedbeheerder Aprisco, die tegelijkertijd wel druk bezig is met een opknapbeurt voor het Sontplein. Een definitieve vestiging van Holland Casino zou wel een impuls kunnen zijn voor het gebied.



In december 2018 opende Holland Casino de deuren van het tijdelijke casino aan het Sontplein. Het is de bedoeling dat dit casino drie jaar lang open is en dat er dan weer een permanente vestiging is.