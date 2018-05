Holland Casino drie jaar lang in tijdelijk pand bij Europaweg

Volgens directeur Van Lambaart wordt er hard aan gewerkt om de tijdelijke vestiging al in november van dit jaar te openen. "Dat is snel, inderdaad", zegt hij. "Maar ik zie om me heen dat alle partijen welwillend zijn om de formaliteiten zo snel mogelijk af te ronden. Iedereen wil dit heel graag. Alle neuzen staan dezelfde kant op. We willen sowieso voor de feestdagen open zijn."



Volgens wethouder Roeland van der Schaaf moet er inderdaad nog een tijdelijke omgevingsvergunning worden afgegeven. Die procedure verloopt echter veel sneller dan een permanente vergunning. "Maar natuurlijk is er een inspraakperiode", aldus de wethouder.



Drie locaties voor permanente vestiging

De gemeente en het casino zijn nog in gesprek over de permanente vestiging van het casino. Volgens burgemeester Den Oudsten wordt er gezocht naar een plek in het centrum waar het casino ook een positief effect heeft op de binnenstad. "We hebben op dit moment drie locaties in beeld", zegt Van Lambaart. "Het Kattendiep is daar een van."



De directeur van het casino kan niet zeggen of de zuidzijde van het Hoofdstation, waar straks veel grond beschikbaar komt, een van die locaties is. "We doen daar geen uitlatingen over", zegt hij. "We hopen voor de zomer uitsluitsel te kunnen geven over de plek voor de definitieve vestiging."



Financiën

Ook over de financiële gevolgen van de bouw van een tijdelijke vestiging, wil de directeur niets zeggen. "Het zou bedrijfseconomisch voordeliger zijn om meteen een permanente vestiging te openen. Maar we hebben er toch voor gekozen om een tijdelijke vestiging te openen. We zien elders dat het moeilijk is om een casino en een klantenkring weer op te bouwen als je langere tijd weg bent. Bovendien is het voor ons Groningse personeel - dat nu soms is gedetacheerd in Valkenburg of Scheveningen - ook fijn om weer in hun eigen stad te kunnen werken.



Zowel het casino als de gemeente is blij dat de plannen nu zijn ontvouwd, nadat het casino in augustus vorig jaar afbrandde. "Vorig jaar waren we hier met slecht nieuws. Ik was vandaag blij om het Groningse casinopersoneel deze mededeling te kunnen doen", aldus Van Lambaart.