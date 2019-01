Harde storm en hoog water: dijkbewaking en coupures dicht

Er wordt rond een middaguur bij Delfzijl een waterstand van 4.20 meter boven NAP verwacht. Toch start er om 11.00 uur al dijkbewaking omdat er kans is dat er rommel uit containers van de MSC Zoe uit de dijken slaat. “Onze medewerkers letten met name op aangespoeld materiaal dat de dijk kan beschadigen”, aldus waterschap Noorderzijlvest.



De coupures in Delfzijl gaan pas weer open als het water zakt tot 3 meter boven NAP.



Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de provincie Groningen vanwege de harde storm. Op zee is het bovendien hoogwater.



Foto: Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink via Twitter