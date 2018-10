Hanzehogeschool en Al Gore slaan handen ineen: in 2030 volledig duurzaam

De Hanzehogeschool Groningen wil in 2030 alleen nog maar gebruik maken van duurzame energie. Dat is de afspraak die de hogeschool als eerste organisatie in Nederland maakt met Al Gore en zijn Climate Reality Project. Woensdag, op de Dag van de Duurzaamheid, worden de handtekeningen gezet.

Collegelid Paul van der Wijk zet dan, namens de Hanzehogeschool, zijn handtekening onder het pact.



Met de ondertekening van de overeenkomst belooft de Hanzehogeschool in 2030 100 procent gebruik te maken van duurzame energie. De hogeschool is volgens eigen zeggen de eerste organisatie in Nederland die het ‘commitment’ heeft getekend.



Verschillende steden en universiteiten in de Verenigde Staten hebben zich al verbonden aan het Climate Reality Project en ook in Europa zijn er al verschillende organisaties die de afspraak hebben gemaakt.



De Hanzehogeschool laat weten dat de ondertekening van de overeenkomst een logische stap is ‘gezien de ambities op het gebied van duurzaamheid’. In 2020 wil de hogeschool op dit gebied een voorbeeldrol vervullen. De Hanzehogeschool wil samen met partner en alumnibedrijf Enie.nl het doel behalen.