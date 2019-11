Halve stad gealarmeerd door brandalarm Forum Groningen

Het is veel Stadjers afgelopen dagen niet ontgaan: sinds vrijdag wordt het brandalarm van het Forum Groningen getest. Het alarm was vrijdag en maandag niet alleen in het gebouw zelf te horen, maar schalde ook uit de speakers op het dakterras van het 45 meter hoge gebouw en was op die manier in een groot deel van de stad te horen. Goed nieuws: uit de speakers op het dak blijft het dinsdag stil.

Volgens woordvoerster Pernille Claessen is vanwege de grootte van het Forum een uitgebreide test van het brandalarm noodzakelijk. Zowel vrijdag als maandag waren er al testdagen waarbij het alarm van 09.00 uur ’s ochtends tot 15.30 uur middags onophoudelijk door het gebouw en vanaf het dakterras klonk.



En daar was niet iedereen even blij mee. “Hoeveel klachten er zijn binnengekomen durf ik niet te zeggen, omdat je geluidsoverlast bij de gemeente moet melden. Maar we kunnen ons goed voorstellen dat mensen er horendol van werden”, aldus Claessen. Omwonenden die er heel veel last van hebben gehad, zijn uitgenodigd voor ontbijt tijdens de grote opening van het Forum.



Vandaar dat besloten is dat de test van dinsdag ‘bij hoge uitzondering’ alleen maar ín het pand plaatsvindt. “De speakers op het dakterras zijn uitgeschakeld.” De test duurt tot dinsdagmiddag 15.30 uur, en zal nog wel in de directe omgeving van het gebouw te horen zijn. Daarna blijft het, als het goed is, stil. “Laten we hopen dat het nooit nodig zal zijn dat het brandalarm nog een keertje klinkt.”



Foto: Deon Prins