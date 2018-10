Grootste deel van oude schadeclaims afgehandeld

De NAM heeft meer dan 5.100 oude openstaande schadeclaims afgehandeld. Zo’n tachtig procent van de bewoners met een oude melding hebben het bod van de NAM geaccepteerd. In 15 procent van de gevallen was de bewoner het niet eens met de NAM en volgt nu een procedure bij de Arbiter Bodembeweging, zo heeft het Ministerie van Economische Zaken bekend gemaakt.

De cijfers zijn te lezen in een eindrapportage van de NAM over de schadeafhandeling. Die is maandag door minister Wiebes naar de Tweede Kamer gestuurd. De NAM moest haast maken met 6199 oude meldingen, omdat er sinds dit jaar een nieuw schadeprotocol van toepassing is.



Veel van de bewoners die het bod van de NAM hebben afgewezen, zijn het niet eens met de hoogte van het schadebedrag. De Arbiter houdt de dossiers nu tegen het licht en doet binnen een jaar uitspraak.



Bij de nieuwe Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, die de schadeafhandeling nu heeft overgenomen, liggen nog 13.500 zaken op de plank. Minister Wiebes heeft al aangegeven dat de commissie er meer aan moet doen om die zaken sneller op te lossen.