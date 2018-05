Grootscheepse verkeerscontrole levert tal van boetes en afgesleepte auto's op

Voor de controle zetten de politie en de belastingdienst auto’s met kentekenherkenning (ANPR) in. Voertuigen die door het systeem werden herkend als eigendom van wanbetalers werden door motoragenten en videoauto’s uit het verkeer gepikt en naar de Keukenboulevard aan het Sontplein geleid.



Daar werden ze opgevangen door onder meer de politie, de belastingdienst, de douane, de marechaussee, en de RDW. Ook Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de ANWB werkten mee aan de controle.



De politie haalde in totaal 39 wanbetalers van de weg en de belastingdienst 77. Een aantal achterstallige betalingen werd ter plekke voldaan. 23 voertuigen werden afgesleept.



Daarnaast werden er boetes uitgedeeld voor rijden onder invloed van drugs of alcohol, het niet bezitten van een geldig rijbewijs of rijden met een ingevorderd rijbewijs, te zwaar beladen voertuigen, te snelle brommers en scooters en de donker geblindeerde ruiten.