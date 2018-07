Groot gebied op Schiermonnikoog afgezet wegens duinbrand

Een groot deel van de westpunt van Schiermonnikoog is afgezet vanwege een duinbrand. Het vuur is opgelaaid in de buurt van het Minne Onnespand. De brandweer is samen met boeren bezig om de brand te blussen.

De brandweer heeft opgeschaald omdat het gebied groot is. Toeristen mogen niet in de buurt van de brand komen. Vrijwilligers zijn op pad om ze te waarschuwen, omdat de brand voor gevaar kan zorgen.



Via de veerdienst is extra personeel ingezet door de Veiligheidsregio Fryslân. Zij moeten helpen om de brand te bestrijden. Daarbij krijgen ze dus al hulp van boeren, die met hun landbouwvoertuigen helpen blussen.



Op het eiland was al een rook- en stookverbod van kracht vanwege de droogte. Natuurmonumenten had ook al laten weten bang te zijn voor een natuurbrand.