Groningse wijkagent niet vervolgd om Facebookfoto poetsende meisjes

De moeder van één van de meisjes had aangifte tegen de agent gedaan, omdat ze vond dat haar 14-jarige dochter publiekelijk aan de schandpaal was genageld.



De twee meisjes hadden met een stift meerdere malen de afkorting 'ACAB' op een politieauto geschreven. Dit moesten ze er later op het politiebureau weer afboenen.



Van deze poetsbeurt publiceerde de agent een foto op de Facebook-pagina van de Groningse politie. De gezichten van de twee meisjes werden geblurd, maar door haar opvallende kleding, kapsel en bijgevoegde informatie over de straat waar ze woonde, was het 14-jarige meisje gemakkelijk te herkennen, zo vond haar moeder.



Daarnaast stond bij de foto dat het meisje meerdere valse 112-meldingen had gedaan, terwijl dit later niet zo bleek te zijn.



Geen vervolging

Het Openbaar Ministerie heeft nu besloten de wijkagent niet te vervolgen. "De moeder heeft absoluut een punt", aldus persofficier Pieter van de Rest tegen RTV Noord. "Maar omdat het incident de bewustwording rond het gebruik van sociale media binnen de politie heeft vergroot en er maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen, zien wij af van vervolging."



De moeder kan het besluit van het OM nog aanvechten bij het gerechtshof.