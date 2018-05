Groningse wethouders goed de pineut

Want zo lang duurt de Meikermis nog in Groningen. En die Meikermis zorgt weliswaar voor zeer veel plezier en vertier voor tienduizenden Stadjers en Ommelanders. Maar voor burgemeester en wethouders is die kermis iets minder plezierig, zo blijkt uit een artikel van RTV Noord.



In hun werkkamer in het oude stadhuis dringt het lawaai van de kermis rechtstreeks naar binnen. Het sluiten van ramen helpt amper. Gillende sirenes, muziek, straatlawaai, gillende mensen: het geluid gaat direct naar de werkkamers van de wethouders. Wanneer zij zich verdiepen in financiële of organisatorische nota’ s die ze van ambtenaren hebben gekregen, moeten ze zich wel héel sterk concentreren om te doorgronden wat er staat.



Op de radiozender BNR Nieuwsradio werd vanmorgen uitvoerig aandacht geschonken aan de penibele situatie van de wethouders, en werden alle kermisgeluiden nagebootst die de wethouders zou kunnen bereiken. Dat leidde tot grote hilariteit van de journalisten van BNR.



Het bericht werd afgesloten met de mededeling dat de wethouders Joost van Keulen, Paul de Rook en Ton Schroor het allemaal ‘niet erg vinden’, en als het de spuigaten uitloopt wel in een ander gedeelte van het stadhuis gaan zitten.