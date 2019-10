Groningse ‘Top Dutch’ vierde in Solar Challenge

Top Dutch Solar Racing deed voor het eerst mee aan de Bridgestone World Solar Challenge. In twee jaar tijd ontwikkelde en bouwde het team de Green Lightning. Teammanager Jeroen Brattinga: 'Van de 26 teams die aan de start stonden, zijn wij als vierde over de eindstreep gekomen. Dat is een mooi resultaat voor het hele team.'



Pole position



Het team begon goed aan de Challenge. Doordat Top Dutch Solar Racing de kwalificatieronde op het circuit won, mocht het team starten op pole position. De zonneauto, genaamd Green Lightning, was de eerste zonneauto die Darwin uit reed en begon aan de Challenge.



Top Dutch was op het laatst nog het enige deelnemende Nederlandse team. Solar Team Twente viel gisteren al uit en het Vattenfall Solar Team van de TU Delft, dat op kop lag, vloog onverwacht in brand en moest uit de Challenge stappen. Brattinga: 'Dat is natuurlijk vreselijk en ook al is het een race, dit wens je geen enkel team toe. Gelukkig zijn hun drivers en de andere teamleden ongedeerd.'



Adelaide





Op het moment dat Top Dutch Solar Racing over de finish ging, was er veel publiek. Van Aussies tot Nederlanders die er toevallig op vakantie zijn tot rasechte fans van de zonneauto's. 'Dat doet wel wat met je, hier hebben we ruim twee jaar naartoe gewerkt. Ik ben ontzettend trots op het team', aldus Jeroen Brattinga.



Eindklassement



Eerste werd het Belgische team van de KU Leuven, tweede de Japanse Tokai University en derde het team van de University uit Michigan. De overige 17 zonneauto's zijn op dit moment nog niet over de finish.