Groningse kusten afvalberg; burgers beginnen zelf met schoonmaak

Waar Schiermonnikoog en Terschelling afgelopen weekend een grote schoonmaakactie organiseerden met vrijwilligers, waren het in noord-Groningen, waar ook veel rommel is aangespoeld, vooral burgers die zelf de handen uit de mouwen staken. Er was althans niet sprake van een grote gecoördineerde actie, waardoor actieve burgers het ingezamelde afval niet kwijt konden, en het daarom maar in zelf meegebrachte vuilniszakken stopten.

Verbrandingsovens

In elk geval is niet veel van de aangespoelde spullen nog bruikbaar. Sommige Groningers hebben wel kinderschoentjes gevonden, die nadat ze werden gewassen mogelijk nog bruikbaar zijn. Maar veel zaken zijn beschadigd. Dat geldt ook voor de spullen die van Schiermonnikoog en Terschelling zijn gehaald. Het Dagblad van het Noorden



meldt dat de aangespoelde spullen uit de containers van MSC Zoe vrijwel ongeschikt zijn voor recycling. Bijna alles verdwijnt in verbrandingsovens. De Friese afvalorganisatie Omrin brengt het MSC-afval naar verbrandingsovens in onder meer in Harlingen en Delfzijl. Daar wordt het omgezet het in stroom.