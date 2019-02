Groningse kamerleden eisen spoeddebat over foute bevingsmetingen

De Groningse kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman (SP) hebben een spoeddebat aangevraagd over de meetfouten bij het vaststellen van de grondversnelling bij aardbevingen. Minister Wiebes maakte donderdag bekend dat het KNMI er zelf achter was gekomen dat diens meetnetwerk al jaren niet goed werkte.

De fout werd volgens de minister vorig jaar augustus al opgemerkt. Het zou gaan om metingen aan de rand van het aardbevingsgebied. Na verder onderzoek door het KNMI zijn de versnellingsmeters in december aangepast.



De NAM is nu bezig om nieuwe dreigingsberekeningen te maken op basis van door het KNMI gecorrigeerde gegevens. Of dat effect heeft op het versterkingsproces moet nog blijken. Verwacht wordt dat de nieuwe berekeningen van de NAM in april op tafel liggen.



Kamervragen

Naar aanleiding van de bekendmaking door de minister hebben de Groningse kamerleden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) gezamenlijk schriftelijke vragen ingediend. Ze willen onder meer van Wiebes weten wanneer hij precies op de hoogte is gesteld van de fouten in het meetnetwerk en wat de correctie van de metingen betekent voor de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie.