Groningse huizenbezitters claimen 122 miljoen van de NAM

De WAG eist namens de huizenbezitters dat de NAM hen compenseert voor de jarenlange waardedaling van hun huis als gevolg van problemen door de gaswinning, zo meldt RTV Noord.



De rechtbank Noord-Nederland bepaalde in 2015 dat de NAM aansprakelijk is voor waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied, een uitspraak die later werd bevestigd door het gerechtshof.



De stichting heeft laten uitrekenen hoe hoog het bedrag zou moeten zijn, dat de huiseigenaren uitgekeerd zouden moeten krijgen. In totaal komt het bedrag uit op 122 miljoen euro.