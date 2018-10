Gronings stel wint miljoen euro bij Miljoenenjacht

Het mega geldbedrag maakte veel los bij Johann en Sally, die het programma op tv hadden gevolgd. Toen ze de tv-ploeg voor de deur zagen staan, wisten ze dus ook al dat ze een hoog bedrag gingen winnen. Nog voordat Winston het bedrag op de cheque had geschreven, stonden de tranen ze al in de ogen.



“Dit is niet te bevatten. We hadden nooit verwacht dat we in de prijzen zouden vallen”, zo zegt Sally vlak nadat ze de bevestiging van de geldprijs op de cheque zagen staan.