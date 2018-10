Gronings eredoctoraat voor Ban Ki-moon

Ban, gehuld in toga, kreeg de onderscheiding van rector magnificus Elmer Sterken. De ceremonie ging gepaard met het omhangen van een traditionele rode cape onder de schouders van de Zuid-Koreaanse diplomaat.



,,Wij zijn de eerste generatie die een einde kan maken aan armoede, en de laatste generatie die klimaatverandering kan stoppen”, zei Ban tijdens zijn dankspeech in een bomvolle Martinikerk. Ban riep jongeren op te acteren als ‘global citizen’, een wereldburger. Precies deze woorden sprak president Kennedy tegen Ban toen hij in 1962 als student door de president werd ontvangen.



Volgens Rector magnificus Elmer Sterken was het geen verrassing dat Ban, ,,met de bijnaam Mr. Climate”, nu voorzitter is van de Global Commission on Adaptation. „Als iemand het kan, is hij het. Hij zei ooit: bij klimaatverandering is geen plan B want er is geen planeet B.”



De academische ceremonie werd bijgewoond door diverse hoogwaardigheidsbekleders waaronder Paul Polman, topman van Unilever.



Ban is ook in Groningen voor de opening van het internationale klimaatinstituut Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA). Dit centrum moet, samen met een commissie onder leiding van Ban, landen adviseren hoe ze om kunnen gaan met klimaatverandering.