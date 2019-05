Ministers lopen spitsroeden in Westerwijtwerd: Groningers willen actie van kabinet

De versterking van huizen en de aanpak van de problemen in het Groningse aardbevingsgebied moeten nu echt van de grond komen. Dat is donderdag de boodschap van regionale bestuurders tijdens een bezoek van de ministers Wiebes en Ollongren aan Westerwijtwerd, dat woensdag werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter.

Wiebes en Ollongren werden donderdagochtend door burgemeester Hans Engels ontvangen op het gemeentehuis in Loppersum. “Ze krijgen hier een update van de situatie en we willen ze het gevoel van urgentie overbrengen dat het echt anders moet. De aanpak van de problemen moet nu echt worden versneld.”

Wiebes en Ollongren werden bij aankomst aangesproken door de Groningse actievoerder Jan Dales die nu op doktersadvies moet verhuizen naar Drenthe. “Je voelt de enorme frustratie van de Groningers”, zegt minister Ollongren. “We doen al ontzettend veel, maar het gaat niet goed en niet snel genoeg.”

Spitsroeden

Wiebes en Ollongren gingen donderdagmiddag ook nog in gesprek met bewoners in Westerwijtwerd. Zeker honderd boze Groningers voerden daar actie. De noodklok werd geluid op het moment dat de ministers door de licht grimmige menigte werden geleid. “Tempo! Tempo!”, klonk het vanuit de Groningers. “Genoeg is genoeg” en “Wiebes Weg” viel te lezen op spandoeken.



Later op de middag staat er op het Provinciehuis in Groningen nog een overleg gepland met andere regionale bestuurders.