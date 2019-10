Groningers met zonneauto naar snelste tijd bij World Solar Challenge

Top Dutch Solar Racing bestaat uit studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en het Noorderpoort college. Met hun auto Green Lightning nemen ze het in Australië op tegen 42 andere teams uit de hele wereld.



Tijdens de kwalificatieronde in Darwin zette de Green Lightning een nieuw parcoursrecord neer van 1 uur en 51 minuten. Daarmee bleven de Groningse studenten het Belgische Agoria Solar Team met tien seconden voor. De Groningers haalden met een auto een topsnelheid van 142 kilometer per uur en legde de ronde af met een gemiddelde snelheid van 92 kilometer per uur.



De echte zonnerace begint nu pas. Tot 20 oktober moeten de studenten een route van 3000 kilometer afleggen. De finish is in Adelaide. De Green Lightning is in de afgelopen twee jaar gebouwd. De studenten houden een blog bij.