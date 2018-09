Groningers kiezen zelf thema’s voor komende Stemwijzer

Met de StemWijzer kunnen inwoners erachter komen met welke politieke partijen ze de meeste overeenkomsten hebben. Dat kan helpen bij het maken van een keuze voor een partij. De StemWijzer komt rond 1 november online.



De inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer kunnen tot en met zondag 9 september online hun top 5 aan verkiezingsthema’s kiezen. Daarbij gaat het om onderwerpen als bijvoorbeeld parkeren, gasloze woningen, de bereikbaarheid van Groningen, cultuur en sport. Iedereen kan zelf z’n top 5 aan onderwerpen samenstellen, aldus de gemeente.



De uiteindelijk top 5 aan verkiezingsitems komen niet alleen terug in de Stemwijzer, maar ook in de Verkiezingskrant. Daarin reageren politieke partijen op de top 5 aan verkiezingsthema’s.



Normaal komen de onderwerpen voor de StemWijzer en de Verkiezingskrant tot stand in overleg met de deelnemende politieke partijen. Dat is ook nu het geval, maar een deel van de inhoud wordt nu dus ook bepaald door de Groningers zelf.