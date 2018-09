Groninger Museumnacht: waarvoor moet je waar zijn?

Groninger Museum



Van Grunneger chansons tot dj’s, van museumtattoos tot een kunstveiling door kunsthandelaar Richard ter Borg en van verhalenvertellers tot moderne dans. Het Groninger Museum heeft komende Museumnacht een programma waar je u tegen zegt. Het beloofde hoogtepunt is een optreden van de populaire band Jack and the Weatherman. Maar er is meer: zo staat er ook de Kunstspot Talkshow op het programma, waarin presentatoren Peter Dicke en Colin Mooijman in gesprek gaan over de tentoonstellingen over De Ploeg en David LaChapelle. Ook leuk: de bezoekers kunnen meeschilderen aan een gezamenlijk raamkunstwerk.



Noordelijk Scheepvaartmuseum



In het Noordelijk Scheepvaartmuseum vind je deze nacht een Victoriaanse Fotostudio: een mobiele studio waar portretfoto’s gemaakt worden met een camera uit 1900. Je kunt ervaren hoe het was om 100 jaar geleden op de foto te gaan. Alfons Kiek ontwikkelt de portretfoto’s ter plekke in de donkere kamer en worden daarna gedroogd en geëxposeerd. Ook staan er meerdere TED Talks op het programma. Zo vertelt stadsarcheoloog Gert Kortekaas over de bom van Bommen Berend, de bisschop van Munster, die onlangs werd gevonden bij opgravingen aan de Oostersingel. Altijd al een woordje Gronings willen praten? In de nachtelijke broescursus krijg je een overzicht van Groningstalige woorden die met de nacht te maken hebben. Denk aan het nachtleven, nachtelijke verschijnselen en erotiek.



Universiteitsmuseum



Het Universiteitsmuseum heeft voor de gelegenheid een buitenpodium staan, dat deze nacht beklommen wordt door onder andere singer-songwriter Rutger Peereboom. Peereboom brengt een mix van finger-picking en ‘akkoordenliedjes’ met een nadruk op de teksten. Zijn liedjes zijn vaak geïnspireerd door persoonlijke ervaringen met ‘mensen die weg zijn gegaan’, vervlogen jaargetijden en kilometers asfalt. Conservator Rolf ter Sluis houdt Gallery Talk en de nacht wordt afgesloten met improvisatie comedy van Stranger Things.



Stripmuseum



In het Stripmuseum kunnen bezoekers deze nacht zelf de handen uit de mouwen steken! Tot na middernacht staan er workshops striptekenen gepland. Ook is er muziek van de Braziliaanse sambaband Batatuké.



GRID Grafisch Museum



Volg een rondleiding langs de expositie over de grafische werken van De Ploeg of neem een kijkje op de expositie ‘AM/PM Night Club Poster Exhibition 2018’ met de beste dance- en clubposters wereldwijd. Ook zijn er demonstraties en mini-workshops van verschillende grafische technieken. Zo is het mogelijk een demonstratie te volgen óf zelf aan de slag te gaan met de linosnede, drogenaald en Werkmantechniek.



OOST - After Groninger Museumnacht



Terwijl de Groninger Museumnacht in de musea ten einde loopt, gaat de avond gewoon door in club OOST. Dans op de Afrikaanse beats van Esa en Fafi Abdel Nour en dans tot in de vroege uurtjes van de Groninger Museumnacht.