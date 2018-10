Groninger Marktendag: Designmarkt, bloemetjesmarkt, foodtrucks en meer

Extra grote Grote Markt



Op de Grote Markt staat de wekelijkse warenmarkt, maar dan veel groter! De markt wordt daarnaast aangevuld met een Waddenmarkt, streekproductenmarkt en een Vintage & Designmarkt met o.a. kleding, kleine meubels, accessoires en vinyl. Ook de lekkerbekken komen ruimschoots aan hun trekken met speciale foodkramen van onder andere Waddengoud, een palingrokerij en andere visproeverijen.



Streekproducten- en bloemetjesmarkt op en rond de Vismarkt



Ook de verse warenmarkt op de Vismarkt is groter dan normaal. Naast het uitgebreide aanbod van verse (streek)-producten als jam, thee, chocolade, honing en worsten, is er ook nog een verrassingsmarkt, een traditionele bloemetjesmarkt (in het klein) rondom de Aa-kerk en vertier op straat.



Ervaar de Wadden in de stad



Op de Grote Markt kun je kennis maken met het fijne dat het Waddengebied te bieden heeft. Van culinair genieten van een vers gerookte paling of zalm, tot actief deelnemen aan het doe-programma. Laat je informeren over RIB varen, safaritochten en de Tour de Wadden. Ook kun je ervaren hoe het is om in het slib te lopen en kun je door middel van moderne virtual reality met zeehonden zwemmen.



Foodtrucks en verse vis



Winkelen maakt hongerig. Daarom zijn er ook diverse foodtrucks te vinden in de binnenstad. En dat is niet het enige. Voor de visliefhebbers is er zelfs een heus visplein ingericht. Hier kun je naast een harinkje of bakje kibbeling ook een ter plekke gerookte vis halen.



Voor de kleintjes



Uiteraard is ook aan de kinderen gedacht. Want tussen al dat winkelen door moet natuurlijk voldoende gespeeld worden. Op 3 oktober is daarom een kinderprogramma opgezet, met onder andere de 'Adventure Track XL Wipe Out' stormbaan en een 9 meter hoge klimwand. Ook leuk met de kids: met een VR-bril op zwemmen met zeehonden en andere Wadden-uitjes, zie: 'Ervaar de Wadden in de stad'.



Muziek door de hele stad



Een feestdag, hetzij bij de buren, is natuurlijk niet compleet zonder muziek. Daarom wordt op de Grote Markt een muziekkoepel opgetuigd waarin verschillende singer-songwriters uit Groningen hun kunsten ten gehore brengen. Volg ook je oren elders in de stad, want dan kun je zomaar eens tegen de toeters en bellen van diverse looporkesten, waaronder de internationaal bekende mobiele act Blaas of Glory, aanlopen.