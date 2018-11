Groningen stevent af op meest vrouwelijke college van B en W ooit

De grootste winnaar was GroenLinks, dat onder aanvoering van Glimina Chakor van vier zetels sprong naar elf in de nieuwe gemeenteraad. De één na grootste partij is nu de PvdA, die ook een vrouwelijke lijsttrekker had en nu een vrouwelijke fractievoorzitter in de persoon van Carine Bloemhoff.

In het Dagblad van het Noorden van vandaag, woensdag 28 november, komen alle vijf vrouwen aan het woord, in een artikel onder de kop: ‘Girlpower tijdens Groningse verkiezingen’.

De vrouwen laten zich in dat verhaal niet uit over hun ambities met betrekking tot een wethouderszetel. Carine Bloemhoff komt er in een verklaring voor het succes van door vrouwen aangevoerde partijen het dichtste bij. ‘Blijkbaar is er toch meer behoefte aan vrouwelijk leiderschap in de politiek. Het is natuurlijk generaliserend, maar vrouwen zijn in het algemeen wat meer samenwerkingsgericht dan mannen. Mannen hebben in de politiek toch wat meer de neiging om haantjesgedrag te vertonen’, aldus Carine Bloemhoff tegen het Dagblad.