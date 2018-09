Groningen ‘optimistisch’ na toezegging Wiebes voor versterking woningen

Om hoeveel woningen het precies gaat is niet bekend gemaakt, maar het zou gaan om circa 1500 van de meest onveilige woningen in het aardbevingsgebied.

Minister Wiebes was donderdagmiddag op het Provinciehuis in Groningen. Daar gaf hij een toelichting aan Commissaris der Koning René Paas en burgemeester Hiemstra van Appingedam.

Volgens minister Wiebes is er groen licht voor de beveiliging van de meest risicovolle woningen, maar welke dat exact zijn, dat moeten deskundigen beoordelen. ‘De Nationaal Coördinator Groningen heeft een actieplan gemaakt, en daar zijn we het mee eens. Maar welke woningen straks als eerste onder handen genomen worden, dat moeten veiligheidsexperts beoordelen. Vervolgens zullen de bewoners geïnformeerd moeten worden’, zo betoogde de minister.

Commissaris der Koning Paas vond dat er sprake was geweest van een constructief overleg en een positief voorstel van de minister. Ook burgemeester Hiemstra van Appingedam was die mening toegedaan. ‘Ik ben optimistisch en positief over wat we nu hebben afgesproken. Ik ben tevreden over het resultaat van vandaag’, aldus de heer Hiemstra.

De betrokken bewoners zullen middels een brief worden geïnformeerd, evenals de Tweede Kamer.