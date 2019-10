Groningen legt lachgas verder aan banden

Het verbod geldt ook voor evenementen waarbij veel jongeren onder de 18 jaar aanwezig zijn.



Lachgas helemaal verbieden is niet mogelijk omdat het een legaal product is en gebruik ervan niet strafbaar is.



Wel wil de gemeente het gebruik ervan ontmoedigen. Zo kunnen gebruikers ervan worden beboet als ze lachgaspatronen op straat achterlaten.



De gemeente maakt zich zorgen over het toenemend gebruik van lachgas en de gevolgen ervan voor de gezondheid.