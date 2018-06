Groningen Airport Eelde snelst groeiende luchthaven van Nederland

Van alle Nederlandse luchthavens zag Groningen Airport Eelde zijn passagiersaantallen in de eerste drie maanden het snelst stijgen. In het eerste kwartaal van 2018 vlogen liefst 13,5 procent meer reizigers van en naar Eelde dan in dezelfde periode vorig jaar.

Volgen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de stijging vooral te danken aan een toename van het aantal passagiers op chartervluchten (vluchten op aanvraag van een klant).



Overigens is het aandeel van Groningen Airport Eelde op het totale aantal luchthavenpassagiers in Nederland nog altijd bescheiden: 0,2 procent reisde via Eelde.