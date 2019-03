Nek-aan-nekrace tussen GroenLinks en PvdA; monsterzege voor Forum voor Democratie

Het spant erom wie de grootste partij is geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen. De strijd gaat tussen GroenLinks en de PvdA. Nieuwkomer Forum voor Democratie behaalde volgens de voorlopige uitslagen een monsterzege met vermoedelijk 5 zetels.

De Provincie Groningen meldde afgelopen nacht dat GroenLinks de grootste partij zou zijn, met 6 zetels. PvdA en FvD zouden elk vijf zetels hebben behaald. Maar volgens het ANP zouden GroenLinks, PvdA en PvD straks even groot zijn, met elk vijf zetels. Spannend dus, en mogelijk wordt pas maandag definitief duidelijk was de precieze zetelverdeling zal zijn.



Grote verliezer is de SP die van 8 naar 4 zetels lijkt te gaan.



Volgens de voorlopige uitslagen behouden de VVD en ChristenUnie allebei hun vier zetels. Ook Groninger Belang behoudt zijn drie zetels. Het CDA ging van vijf naar drie zetels en D66 moet vermoedelijk een zetel inleveren en gaat dan van vier naar drie. De PVV gaat van drie naar twee zetels. De partij voor de Dieren behoudt waarschijnlijk een zetel, evenals 50PLUS.