Grand Theatre in Groningen krijgt ton voor verbouwing

Het geld is nodig voor het verbeteren van voorzieningen in het pand. Het gaat daarbij om het aanpassen van installaties voor theatertechniek, een rolstoelgang, een brandmeldinstallatie en geluidsisolerende deuren. Met deze aanpassingen wil de beheerder het theater voor de komende periode geschikt houden voor culturele activiteiten.



Het Grand Theatre is al meer dan 35 jaar een belangrijk cultureel podium in Groningen. Het biedt vooral ruimte aan beginnende theatermakers.