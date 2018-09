Gouden Vikingring gevonden in provincie Groningen

Behalve de gouden Vikingring werd er recent in de gemeente Midden-Groningen ook een zilveren Byzantijns kruis gevonden, zo meldt het Dagblad van het Noorden.



Volgens Maaike de Haas van de landelijke organisatie Portable Antiquities of the Netherlands is de vondst van de Vinkingring zeer bijzonder voor heel Nederland. De op het Hogeland gevonden ring toont in elk geval aan dat er in deze middeleeuwse periode handelscontacten waren met de Scandinavische wereld.



Ook bestaat al een tijd het vermoeden dat Vikingen nederzettingen hadden in noord-Groningen, maar daarvoor is nooit bewijs gevonden. De gevonden ring toont minimaal aan dat er wel contacten waren met deze ‘Noormannen’.



Het Dagblad van het Noorden meldt dat de gouden ring inmiddels is aangekocht door het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden vanwege de nationale betekenis van de ring.