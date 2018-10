Glazen reuzenkind bij ingang Protonencentrum

Het gaat om een beeld van vier meter hoog, dat 15.000 kilo weegt. Het werk is gemaakt door kunstenaar Herman Lamers, die het de titel: ʼhet jongetje dat zich als reus voordoetʼ meegaf.



Het kunstwerk is gebaseerd op een 3D scan en symboliseert de mens die bergen verzet in technische en medische ontwikkeling. Door 450 glasplaten van 10mm te stapelen en te verlijmen is een transparant en indrukwekkend beeld van een jongetje ontstaan.“We hopen dat het kunstwerk patiënten, bezoekers en anderen die het passeren troost biedt en zij zich gesterkt voelen door het ʼreuzenkind”, zo laat de kunstenaar weten.



Jonge kinderen met kanker hebben bijzonder veel baat bij protonenbestraling omdat hiermee gezond weefsel wordt gespaard. Dat is extra belangrijk voor kinderen omdat zij in de groei van hun leven zijn en hun gezonde lichaamscellen extra gevoelig zijn voor straling.