Gijsbertsen hangt Koen Schuiling ambtsketting om

Schuiling is de opvolger van Peter den Oudsten, die op vrijdag 27 september afscheid neemt.



Tijdens de bijzondere raadsvergadering zijn er toespraken van commissaris van de Koning René Paas en locoburgemeester Mattias Gijsbertsen. Verder zijn er bijdragen van stadshistoricus Beno Hofman en stadsdichter Renée Luth. Aan het eind van de bijzondere raadsvergadering spreekt Schuiling als nieuwe burgemeester de gemeenteraad toe.



In verband met de capaciteit van de raadzaal van het stadhuis is de bijzondere raadsvergadering met de installatie van Schuiling alleen voor genodigden toegankelijk onder wie vertegenwoordigers van wijk- en dorpsverenigingen. Schuiling zal in de periode na zijn installatie als burgemeester kennismaken met inwoners, instellingen en organisaties in de gemeente.



Schuiling is op dit moment burgemeester van Den Helder. Eerder was hij raadslid en wethouder in Groningen.



De raadsvergadering duurt van 16.30 tot ongeveer 17.30 uur en wordt live uitgezonden via de website van de gemeenteraad groningen.raadsinformatie.nl.