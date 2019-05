Gezamenlijke verklaring Groninger burgemeesters over aardbeving

Aardbeving Westerwijtwerd legt pijn Groningers bloot

Boosheid, stress, verdriet en gelatenheid onder de Groningers. De impact van de aardbeving van vanmorgen in Westerwijtwerd op onze inwoners, toont weer eens dat de gaswinning in Groningen een crisis is. Deze aardbeving is in groot deel van de provincie gevoeld en legt de pijn van de Groningers weer eens bloot. De Groningse bestuurders horen dit van hun inwoners en lezen het op social media. Zij blijven het belangrijk vinden dat hun inwoners hier net zo veilig wonen als elders in Nederland en willen dat er tempo wordt gemaakt met het veilig maken van huizen.

Bezoek



Als de ministers Wiebes (Economische Zaken) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) naar Groningen komen grijpen de bestuurders dat moment aan om hen duidelijk te maken dat alle versterkingsadviezen die er nu liggen, zonder herbeoordeling uitgevoerd moeten worden. En om een begin te maken met de noodzakelijke versnelling van de versterking. Daarnaast wijzen de bestuurders minister Wiebes op het belang van het advies van de regio over de gaswinning voor het komend gasjaar, waarin voorgesteld wordt om minder te winnen dan dat minister nu voorstelt.

Inwoners kunnen terecht hun gemeente



Het is mogelijk dat inwoners zorg nodig hebben of hun verhaal willen doen over de gevolgen de aardbeving. Hen wordt geadviseerd contact op te nemen met hun gemeente via bijvoorbeeld het Klant Contact Centrum. Schade aan woningen of andere gebouwen kunnen inwoners melden bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade.