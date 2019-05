Gewapende overval op cafetaria Het Hof van Beijum

Cafetaria Het Hof van Beijum aan de Stoepemaheerd in Groningen is zondagavond iets voor elven overvallen.

Rond 22.50 uur, vlak voordat de cafetaria zou gaan sluiten, kwam een gewapende man de zaak binnen. Hij bedreigde het aanwezige personeel en ging er met een nog onbekende buit vandoor. Waarschijnlijk vluchtte hij na de overval te voet over de nabijgelegen brug de Sibrandaheerd in.



Getuigen of mensen die anderszins informatie hebben over de overval worden door de politie opgeroepen zich melden.



Foto: Google Streetview