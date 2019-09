Geen varkens in strijd tegen Japanse Duizendknoop

Volgens het college blijkt uit navraag bij gemeenten die ervaring hebben met de inzet van varkens als biologische onkruidbestrijder dat dit nauwelijks effect heeft. Slechts een van de vier gemeenten was van plan de proef door te zetten.



Niet elke locatie is bovendien geschikt om varkens los te laten, zegt de gemeente. Daarnaast zouden de beesten alleen Duizendknoop eten als er echt niets anders beschikbaar is.



Het college heeft dus besloten dat er in Groningen geen varkens worden ingezet om Japanse Duizendknoop te bestrijden. “Dit houdt in dat wij Japanse duizendknoop niet meenemen in de reguliere maaibeurten maar apart maaien en daarna afvoeren met het grijs afval”, aldus het college.