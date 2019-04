Galeriehouders zijn vertrouwen in Nederlandse rechtsstaat kwijt en vertrekken naar Australië

De twee eigenaren van een galerie voor figuratieve kunst in Den Andel zijn hun vertrouwen kwijt geraakt in de Nederlandse rechtsstaat en vertrekken naar Australië. Eerder wonnen ze een rechtszaak om vergoeding voor schade na aardbevingen na een uitspraak in laatste instantie door de Hoge Raad. Maar de schadevergoeding hebben ze niet volledig gekregen omdat een regeling alsnog werd aangepast, zeggen Steven Roberts (74) en Hélène Grégoire (73) vandaag in een interview met het Dagblad van het Noorden. ‘Ik wil niet meer in een land wonen waar de politiek een besluit van de Hoge Raad de deur uit kan doen’.

Steven Roberts en Hélène Grégoire startten 25 jaar geleden hun galerie Den Andel in een voormalig hotel uit 1910. Dat oude hotel werd door Roberts, geboren in Australië, eigenhandig volledig opgeknapt: hij is behalve beeldhouwer ook aannemer.

In een serie interviews in het Dagblad van het Noorden, onder de titel ‘Ik Wacht’, vertellen de twee dat ze jarenlang hebben gestreden voor schadevergoeding. Uiteindelijk wonnen ze, maar toch hebben ze aanzienlijk minder gekregen dan noodzakelijk was.

Steven Roberts vertelt aan het eind van de 76-ste aflevering van deze Dagblad-serie met gedupeerden van de aardbevingen: “We dachten hier te wonen tot onze dood. Maar we hebben het huis moeten verkopen omdat we niet genoeg geld hebben om het te herstellen. Nu houden we nog een beetje over voor een nieuwe start”.

Hij zegt de gang van zaken rond hun woning in Nederland ‘verbijsterend’ te vinden. ‘Ik heb 25 jaar lang van mensen hier gehoord hoe goed en eerlijk de Nederlandse rechtsstraat is. But I find it is not’.