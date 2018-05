Fred Teeven buschauffeur in Groningen

De oud-staatssecretaris van justitie, die in deeltijd buschauffeur is geworden, is vandaag de hele dag in Groningen.



Hij is hier op uitnodiging van de Zorgorganisatie in Noord Nederland (ZINN), die een nieuwe rolstoelvriendelijke autobus/ touringcar heeft aangeschaft.



Deze bus heeft vandaag zijn officiële eerste rit, en rijdt door het centrum van Groningen. Om die eerste rit wat extra aandacht te geven werd besloten een beroep te doen op Fred Teeven. En met succes, want de oud-staatssecretaris werkt er graag aan mee, zo meldt HS-Krant.



ZINN is een zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand (De Burcht). Om het wonen en leven zo aangenaam mogelijk te maken, organiseert ZINN allerlei uitjes voor ‘haar’ ouderen.



ZINN kon de nieuwe touringcar aanschaffen met steun van Stichting Vrienden van ZINN en sponsors.