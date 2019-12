Forum trekt in openingsmaand meer dan 400.000 bezoekers

Bezoekje aan dak is populair

Het Forum ging open op 29 november. Op oudjaarsdag werd rond 12.00 uur de 406.302e bezoeker geteld door intelligente camera's.



Volgens het Forum loopt het eigenlijk sinds de opening al storm. Elke dag is vrijwel even druk. Op zaterdagen kwamen er gemiddeld 20.000 mensen naar het Forum. Op sommige momenten stonden er rijen voor de deur.



De bezoekers genieten vooral van het uitzicht vanaf het dak. Ook de bibliotheek doet goede zaken. In de eerste maand kreeg de bieb er zo'n duizend nieuwe leden bij.



Ook de activiteiten in het Forum, zoals de films, het IDFA in Groningen, de tentoonstelling AI: More than Human en het Roald Dahl Festival werden goed bezocht. En er was plaats voor onverwachte events in de hal zoals een flashmob van leerlingen van het Werkman College en een optreden van een kerstkoor. Tussen alles door wordt ook gewoon gestudeerd, geborreld, een krant gelezen en worden boeken geleend.



Het Forum mikt in het eerste jaar op 1,3 miljoen bezoekers. Het grootste deel van het gebouw is nu open. Op 11 januari opent ook nog het nieuwe museum Storyworld.